Об этом свидетельствуют данные с портала Госзакупок.

Туалеты на суздальском вокзале переоборудуют в офисы. Об этом свидетельствуют данные с портала Госзакупок.Так, за 8,48 миллионов рублей подрядчик должен будет снести перегородки на первом и втором этаже и поставить новые. Демонтировать придётся 10 унитазов и 10 умывальников. Вместо этого появится два компакт-унитаза и две раковины из фарфора. По санитарному узлу на этаж. А на месте самих комнат рабочие построят кабинеты, столовую и зал ожидания.