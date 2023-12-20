В текущем году значительно выросло поголовье зубров Клязьминско-Лухском заказнике.

В текущем году значительно выросло поголовье зубров Клязьминско-Лухском заказнике. У животных родились 15 телят, и сегодня на площадке обитает порядка 80 особей. Такой информацией поделилась правительства Владимирской области со ссылкой на администрацию заказника.Среди малышей два бычка. Одного принесла Красотка, а второй появился у бета-особи Пятнашки. «Вы тоже можете полюбоваться на этих животных, записавшись на экскурсию «Тропою Могучего Зубра», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.