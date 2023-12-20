В Киржаче вынесен приговор по уголовному делу о попытке дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом...

В Киржаче вынесен приговор по уголовному делу о попытке дать взятку сотрудникам ГИБДД.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Судом установлено, что 3 мая 2023 года мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», был остановлен сотрудниками ГИБДД отдела МВД России по Киржачскому району для проверки документов.В процессе общения инспектор патрульной дорожно-патрульной службы понял, что водитель пьян.Сотрудники полиции пригласили мужчину в служебный автомобиль для составления процессуальных документов, но он, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил инспекторам взятку в размере 60 тысяч рублей.Сотрудники полиции отказались и сообщили о преступлении в дежурную часть отдела внутренних дел.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа - 300 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: freepik.com