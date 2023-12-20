В Коврове местный житель «выпорол» автомобиль обидчика металлическим прутом. В пресс-службе УМВД...

В Коврове местный житель «выпорол» автомобиль обидчика металлическим прутом.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что в апреле текущего года обвиняемый приехал к своему знакомому, чтобы разрешить сложившийся между мужчинами конфликт.И, видимо, «разрешили», как смогли, потому что договориться «приятелям» не удалось.44-летний обвиняемый металлическим прутом разбил стекла, зеркала и фары фургона «Фиат», принадлежащего «обидчику», а также расколол решетку радиатора, деформировал капот и повредил лакокрасочное покрытие.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области уточняют, что потерпевший оценил ущерб в более чем 90 000 рублей.Свою вину «энергичный» житель Коврова признал полностью. И в ходе следствия он полностью возместил причиненный материальный ущерб «обидчику».Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».Фото: freepik.com