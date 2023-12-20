Подрядную организацию, которая не смогла вовремя завершить работы по благоустройству сквера на улице Комсомольской в Коврове, оштрафовали на 169 тыс. рублей.
Подрядную организацию, которая не смогла вовремя завершить работы по благоустройству сквера на улице Комсомольской в Коврове, оштрафовали на 169 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Правоохранители выяснили, что администрация города заключила контракт на сумму более 25 млн рублей с ООО «Агуна». Подрядчик должен был сдать объект до 31 июля 2023 года, однако не выполнил условия договора.
В отношении руководителя фирмы было возбуждено административное дело, подрядчику назначили крупный штраф.
«В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры благоустройство сквера завершено», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.