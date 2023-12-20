Подрядную организацию, которая не смогла вовремя завершить работы по благоустройству сквера на улице Комсомольской в Коврове, оштрафовали на 169 тыс. рублей.

Подрядную организацию, которая не смогла вовремя завершить работы по благоустройству сквера на улице Комсомольской в Коврове, оштрафовали на 169 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что администрация города заключила контракт на сумму более 25 млн рублей с ООО «Агуна». Подрядчик должен был сдать объект до 31 июля 2023 года, однако не выполнил условия договора.В отношении руководителя фирмы было возбуждено административное дело, подрядчику назначили крупный штраф.«В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры благоустройство сквера завершено», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.