В Коврове руководителя подрядной организации наказали крупным штрафом за неблагоустроенный...

В Коврове руководителя подрядной организации наказали крупным штрафом за неблагоустроенный скверМежду администрацией города Коврова и ООО «Агуна» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в марте 2023 года был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству сквера (на улице Комсомольской).Сумму договора - свыше 25 млн рублей со сроком исполнения «до 31 июля 2023 год».Увы, подрядчик не справился. Напомним, в установленный срок работы не были завершены.И вот, по результатам проверки прокурором руководителю подрядной организации было внесено представление.Как итог: возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).Виновному был назначен штраф - 169 тысяч рублей.В настоящее время, как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, при надзорном сопровождении благоустройство сквера все же было завершено.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области