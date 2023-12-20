В одном из микрорайонов Владимира 20 декабря временно приостановят подачу газа. Филиал АО «Газпром...

В одном из микрорайонов Владимира 20 декабря временно приостановят подачу газа.Филиал АО «Газпром Газораспределение Владимир» предупреждает владимирцев о временной приостановке подачи газа.В связи с производством работ по врезке подземного газопровода, как уточняет пресс-служба администрации областного центра, 20 декабря 2023 года с 10:00 до 14:00 часов будет полностью остановлена подача газа по адресам:- мкр. Пиганово, улица Центральная 1А, 2, 4, 5, 9, 11, 11Б, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 18, 19, 19А, 21, 21А, 25, 30, 30А, 30Б, 30В.Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям Владимира извинения за доставленные неудобства.Фото: pxfuel.com