«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29

«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря 2023 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить