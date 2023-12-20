«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29
<a href="https://33live.ru/novosti/20-12-2023-v-rossii-zarabotala-goryachaya-liniya-deda-moroza.html" target="_blank">В России заработала горячая линия Деда Мороза</a> - «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29
[url=https://33live.ru/novosti/20-12-2023-v-rossii-zarabotala-goryachaya-liniya-deda-moroza.html]В России заработала горячая линия Деда Мороза[/url] - «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29