С 10 января вырастут тарифы на межмуниципальные автобусные маршруты.

Такой новостью поделились наши коллеги из :С 10 января вырастут тарифы на межмуниципальные автобусные маршруты. Предельные ставки рассчитали и утвердили специалисты регионального Министерства регулирования цен и тарифов. Подсчитали тариф за километр – 3,87 рубля. Для каждого маршрута расстояние умножается на эту ставку. В среднем проезд вырастет на 10%.Для городов утверждают отдельные тарифы. Например, в Покрове тариф вырастет с 27 до 30 рублей, в Вязниках – с 25 до 28 рублей, в Александрове – с 25 до 27 рублей, в Гусь-Хрустальном – с 27 до 29 рублей, в Собинке и Лакинске – с 31 до 35 рублей.Специалисты рассчитывают предельные ставки. То есть муниципалитеты могут утверждать более низкие тарифы для населения. Так и делают часть городов.Например, в Радужном экономически обоснованный тариф утвердили на уровне 33 рублей, но для населения будет действовать 29 рублей. На рубль больше сегодняшнего. Перевозчикам будет дотировать разницу бюджет.Такая же ситуация есть и в Гороховце. Предельный тариф – 30 рублей, а для населения установят на уровне 27 рублей.