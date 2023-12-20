В Собинке продолжается строительство нового здания взрослой поликлиники.

В Собинке продолжается строительство нового здания взрослой поликлиники. Сооружение объекта началось в марте 2023 года, и на сегодняшний день рабочие возвели 2 этажа левого крыла здания. Об этом 20 декабря рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что объект строят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В поликлинике будет 4 этажа.«К февралю завершится возведение второго этажа правого крыла. Затем строители займутся внутренними работами первых этажей», - говорится в сообщении пресс-службы.Строительство планируется завершить к концу следующего года.