Грузовое авто сгорело в Собинском районе. Огонь возник в кабине. Сообщение о пожаре поступило во вторник, 19 декабря, в 00:37. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.

Грузовое авто сгорело в Собинском районе. Огонь возник в кабине. Сообщение о пожаре поступило во вторник, 19 декабря, в 00:37. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Пожар произошел на 215 км трассы М-7 у деревни Мичурино, на площади около 6 квадратных метров. Информация о погибших не поступала, однако есть пострадавший 40-летний