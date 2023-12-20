В Суздале главный врач районной больницы может быть дисквалифицирован за несвоевременную оплату...

В Суздале главный врач районной больницы может быть дисквалифицирован за несвоевременную оплату услуг по госконтракту.Выяснилось, что еще в сентябре текущего года у ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» была задолженность за потреблённые энергоресурсы - свыше 200 тысяч рублей, которую полностью погасили лишь после прокурорского вмешательства.Но при этом, в декабре 2023 года прокуратурой вновь были вскрыты факты несвоевременной оплаты услуг. На этот раз сумма долга превысила 130 тысяч рублей.«… Учитывая, что руководитель больницы в текущем году уже привлекался к административной ответственности за несвоевременную оплату контрактов, межрайонным прокурором в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ («нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение)…» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Санкция данной статьи предусматривает дисквалификацию должностного лица.Фото: pxfuel.com