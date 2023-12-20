В Вязниках снег с проезжей части возле поликлиники по улице Льва Толстого убрали только после вмешательства правоохранителей.

В Вязниках снег с проезжей части возле поликлиники по улице Льва Толстого убрали только после вмешательства правоохранителей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Поводом к проверке стали публикации горожан в соцсетях, где вязниковцы жаловались на нерасчищенную дорогу. Прокурор потребовал от местных властей провести уборку данной территории, и администрация направила на улицу Льва Толстого технику ООО «Дорожник». Сегодня жители вновь могут беспрепятственно добраться до медучреждения.«Вязниковской межрайонной прокуратурой проверки своевременности уборки городских территорий от снега продолжаются», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.