Использовать пиротехнику во дворе нельзя, предупредили в мэрии. Для этого есть разрешенные места, которые отвечают требованиям безопасности. В новогоднюю ночь владимирцы смогут легально

Использовать пиротехнику во дворе нельзя, предупредили в мэрии. Для этого есть разрешенные места, которые отвечают требованиям безопасности. В новогоднюю ночь владимирцы смогут легально запускать салюты на 4-ех локациях. В Ленинском районе это рекомендуется делать на пустыре на улице Фатьянова за гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный — 7». В Октябрьском районе запускать фейерверки разрешено на пляже возле