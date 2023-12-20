Из федерального бюджета выделили дополнительные деньги на развитие системы ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщили в правительстве области. Проект будет действовать на пилотных

Из федерального бюджета выделили дополнительные деньги на развитие системы ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщили в правительстве области. Проект будет действовать на пилотных территориях: во Владимире, Коврове, Муроме, в Ковровском и Муромском районах. Около 120 одиноких людей смогут бесплатно получать услуги сиделки на дому. Всего с начала года такие услуги в рамках проекта получили