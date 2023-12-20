Во Владимире рабочие промзоны на улице 16-ти лет Октября жалуются на местные приюты для животных.

Такой новостью поделились наши коллеги из :Во Владимире рабочие промзоны на улице 16-ти лет Октября жалуются на местные приюты для животных. Говорят, волонтеры отпускают собак на самовыгул. Животные без намордников и поводков сбиваются в стаи. Дорога на работу для людей превращается в опасный квест.Любовь Керова трудится на заводе "Теплон". На работу ходит пешком. И каждый раз боится встретить собак. На работу женщина идет мимо сразу трех приютов для бездомных животных. «Единство», «Щенячий патруль» и «Собака на счастье».Здесь вот они могут. И тут бегают. Не каждый день. Я не говорю, что каждый день, я не буду клеветать. Но мне даже одного раза, если один раз случилось, то мне так страшно бывает.Любовь утверждает - на территории промзоны собаки гуляют без присмотра. Нет на них и обязательной аммуниции в виде намордника и поводка.Один раз как-то, тоже была ситуация, давненько конечно, я испугалась, ещё вот этого забора не было, и целая стая прибежала прям ко мне, прям окружила меня целая стая. Я вот только стояла всё: Господи спаси и сохрани. Я молилась и молилась стояла. И они от меня потихоньку-потихоньку разбежались. Вот, с божьей помощью я здесь хожу.Мы связались с учредителем приюта «Единство» Татьяной Малышевой. На территорию нашу съёмочную группу пускать отказались. Но признали, что животные иногда сбегают во время выгула. Опасения людей Татьяна понимает. Готова согласовать с руководством организаций конкретное время выгула животных.Вот, десять утра, идут на работу люди – всё, никаких выгулов. Вот сегодня рано утром кто-то пришёл и начал выгуливать – никаких выгулов. Обед узнать у работников предприятий, когда у них обед. И надо найти ещё часы, когда заканчивают предприятия, потому что они все идут по этой тропе. Это тропа, которая соединяет промзону с жилым сектором Доброго, - Татьяна Малышева, учредитель приюта для животных «Единство».В приюте «Собака на счастье» территория для выгула огорожена забором. Большинству животных трудно преодолеть такую высоту. Сбегают только самые целеустремленные. Правда, прогулка длится недолго. Беглецов сразу возвращают домой.Собаки, выходя на выгул, не выходят на тропу, по которой возвращаются работники или идут на работу, или возвращаются домой. Мы оградили их от этого. Собаки соприкосновения с этой дорогой не имеют. У нас, в принципе, это упорядочено. У нас здесь три или четыре передержки находятся, которые по очереди производят выгул собак к реке, - Эльвира Кутлугалеева, волонтёр приюта «Собака на счастье».В приюте «Щенячий патруль» комментировать ситуацию отказались. Учредитель отметила, что люди жалуются постоянно. Обещают и сжечь, и отравить собак. В «Единстве» эти угрозы подтверждают. Волонтерам даже присылали анонимку.В ней было написано: если я пойду с сыном, что, если я пойду с сыном, и ещё раз собака подбежит к моему сыну, я всё сожгу. Вот такое предупреждение. Я весь приют сожгу, - Татьяна Малышева, учредитель приюта для животных «Единство».Волонтеры готовы пойти навстречу людям, которые живут рядом с приютами. Но при этом просят тоже их понять. Они безвозмездно, на пожертвования людей, спасают собак. Чтобы брошенные животные не жили на улице и сбивались в ожесточенные стаи, становясь реальной угрозой для безопасности людей.