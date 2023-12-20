В ходе рабочей поездки в Киржачский район губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил пешеходную зону, построенную в 2023 году на плотине через реку Вахчилка.

В ходе рабочей поездки в Киржачский район губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил пешеходную зону, построенную в 2023 году на плотине через реку Вахчилка. Об этом руководитель региона рассказал в своём .На сооружение объекта потребовалось свыше 20 млн рублей, но эти деньги оказались потрачены с пользой. Через плотину, которая соединяет два микрорайона Киржача, пролегла широкая пешеходная дорога, которая, фактически, стала ещё и набережной. Теперь жители могут комфортно и безопасно передвигаться по данному участку.«Проект реализован в сотрудничестве с технопарком «Руслимат ИКСЭл». Спасибо нашим партнёрам!» - написал Александр Авдеев.