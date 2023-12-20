Власти Владимира передумали создавать первую в городе группу круглосуточного пребывания...

Власти Владимира передумали создавать первую в городе группу круглосуточного пребывания детей-дошкольников.Ее хотели открыть на базе детского сада номер 21 на улице Мира, но по результатам опроса, который проводился в родительских чатах областного центра, выяснилось, что желающих оставлять детей в саду "с ночевкой" среди владимирцев очень и очень немного.Добавим, что всего в регионе сейчас функционируют десять групп круглосуточного пребывания детей.Последняя открылась прошлым летом в Киржаче, на базе восьмого детсада.Это общая группа для детей в возрасте от трех до семи лет. Такие группы посещают малыши, чьи родители работают допоздна или посменно.