Во Владимире 30-летний житель Ивановской области попытался ограбить ювелирный салон.

Во Владимире 30-летний житель Ивановской области попытался ограбить ювелирный салон. Об этом 20 декабря сообщил телеграм-канал .Инцидент произошёл в одном из городских торговых центров. Мужчина делал вид, что выбирает золотые украшения, и усыпил бдительность продавца. Неожиданно он выхватил из рук работника магазина планшет, в котором находился 41 браслет общей стоимостью около полумиллиона рублей, и попробовал сбежать.Гражданин потерпел фиаско. Охранники и посетители торгового центра остановили мужчину и заставили дождаться полицейских. Неудачника арестовали и заключили под стражу.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант уже имел судимость.