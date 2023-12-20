30-летний ранее судимый житель Ивановской области подозревается в покушение на грабеж, совершенный в крупном размере. Мужчина вырвал из рук продавца планшет с браслетами и бросился бежать.

30-летний ранее судимый житель Ивановской области подозревается в покушение на грабеж, совершенный в крупном размере. Мужчина вырвал из рук продавца планшет с браслетами и бросился бежать. Как сообщили в УМВД, инцидент произошел 9 декабря в одном из торговых центров Владимира. По данным источника “Шестого канала”, это был ТЦ Район на улице Добросельской. Мужчина зашел в