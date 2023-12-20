Речь идет об организации, которая продает замороженные продукты питания, точное название не разглашается. Без последней зарплаты остались 12 бывших сотрудников. Как сообщили в Следкоме, в

Речь идет об организации, которая продает замороженные продукты питания, точное название не разглашается. Без последней зарплаты остались 12 бывших сотрудников. Как сообщили в Следкоме, в период с июня по сентябрь этого года не был произведен расчет с 12 сотрудниками, которые расторгли трудовые договоры. Суммарно компания задолжала им больше 303 тысяч рублей. При этом установлено, что