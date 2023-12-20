Авария случилась сегодня, 20 декабря, в 9:15. На Октябрьском проспекте, прямо напротив областной прокуратуры, столкнулись две легковушки. В “Копейку”, которая поворачивала с улицы Малые

Авария случилась сегодня, 20 декабря, в 9:15. На Октябрьском проспекте, прямо напротив областной прокуратуры, столкнулись две легковушки. В “Копейку”, которая поворачивала с улицы Малые Ременники, влетела “Мазда”. Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД области По предварительной информации, водитель автомобиля “ВАЗ” 2004 года рождения, при выезде с придворовой территории не предоставил преимущества в движении автомобилю “Мазда” под