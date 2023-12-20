Во Владимире начали прививать новой вакциной против ковида-Конвасэл. Сколько доз поступило в...

Во Владимире начали прививать новой вакциной против ковида-"Конвасэл".Сколько доз поступило в регион? И как идёт иммунизация?- расскажет Ангелина Свищ.От коронавируса делали когда-нибудь вакцину? - да. Никаких осложнений у вас не было? - нет. Может быть температура в течение суток.Вакцинация - ответственность каждого человека. Перед уколом обязательный осмотр проводит врач, заполняет документы и отправляет в прививочный кабинет. Вновь защититься от коронавируса сегодня решила и Ольга Солдатова.- Медсестра делает укол.До этого Ольга прививалась"Спутником". А сейчас- новой вакциной "Конвасэл".Ольга Солдатова, жительница Владимира:- Чтобы снять заболеваемость и возможное осложнение, тяжелое течение заболеваемость.Новая отечественная вакцина разработана в Санкт-Петербурге. Владимирские врачи отмечают, препарат показал себя с хорошей стороны. Благодаря "Конвасэлу" регион продолжает укреплять "коллективный иммунитет".Любовь Биликова, медсестра больницы №4 г. Владимира:- Вакцина от ковида "Конвасэл" она идет для ревакцинации делается она однократно.Медики напоминают: в разгар сезона вирусов особенно важна защита - и себя, и своих близких. Ответственно к вопросу вакцинации подошла молодежь, говорят врачи. Впрочем, есть и противопоказания. В их числе: непереносимость компонентов вакцины (это выяснит доктор на первичном осмотре), беременность, острая стадия ОРВИ.Нина Елистратова, фельдшер больницы №4 г. Владимира:- Если делать вакцины от короновируса, гриппа, все сезонные прививки соблюдают, они не болеют, практически основная часть больше - она не болеет. Коллективный иммунитет достаточно вырабатывается хороший за короткий период времени.Пока в регион поступила 1000 доз вакцины "Конвасэл". Она закуплена за счет регионального бюджета.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"