Во Владимире определили площадки, на которых можно взрывать петарды, запускать салюты и устаивать фейерверки.

Во Владимире определили площадки, на которых можно взрывать петарды, запускать салюты и устаивать фейерверки. Об этом 20 декабря рассказала городской администрации.Так, пиротехнические изделия разрешили использовать на пустыре улицы Фатьянова, на поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского, на территории стадиона «Прометей» и в районе затона на Клязьме.Отмечается, что площадки выбирали «в целях обеспечения безопасности населения, жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры».