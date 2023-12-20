Во Владимире отца и двух его сыновей приговорили к 15 годам лишения свободы за изготовление...

Во Владимире отца и двух его сыновей приговорили к 15 годам лишения свободы за изготовление наркотика.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в 2022 году мужчины для организации лаборатории по производству наркотика возвели на территории своего домовладения в деревне Саванчаково Муромского района хозяйственную постройку.Получив через тайник-закладку оборудование и материалы, а также указания по изготовлению наркотика, осужденные наладили там производство.Готовый наркотик отец и сыновья планировали продавать через собственный интернет-магазин.«Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов 30 ноября прошлого года. Из незаконного оборота изъято более 10 кг мефедрона. Приговором суда отцу и одному из сыновей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет каждому, второму сыну – на 15 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области