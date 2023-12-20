Во владимирском музейном центре «Палаты» откроется выставка «Мстера многоликая». Главные промыслы поселка – иконопись и лаковая миниатюра. Именно эти произведения искусства посетители

Во владимирском музейном центре «Палаты» откроется выставка «Мстера многоликая». Главные промыслы поселка – иконопись и лаковая миниатюра. Именно эти произведения искусства посетители смогут увидеть. Об этом сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Промыслу более 250 лет. На выставке представят произведения за период с 19 по 21 века, что даст возможность отследить, как менялось мстерское искусство. Особую