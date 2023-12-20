Во Владимире предприятие по производству замороженной продукции оставило 12 уволенных работников...

Во Владимире предприятие по производству замороженной продукции оставило 12 уволенных работников без зарплаты.«И... правда, зачем людям — деньги?» - удивляются уволенные сотрудники. Прокуратурой города Владимира было установлено, что действительно с двенадцатью работниками предприятия, уволенными в период с июля по сентябрь текущего года, так и не рассчитались.Выяснилось, что работодателем фактически были проигнорированы его обязательства. Задолженность перед работниками составила — более 300 000 рублей.Любопытно, что анализ финансово-хозяйственной деятельности организации показал - в ее распоряжении есть средства для выплат. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области:- Руководитель юридического лица предпочел направить денежные средства на поддержание деятельности учрежденного им предприятия, оптовую закупку продуктов питания, ремонт транспортных средств и прочие текущие расходы. Также следует отметить, что руководство ООО «А-Мега» заработную плату получало исправно...В адрес недобросовестного руководителя предприятия было внесено представление с требованием погасить задолженность перед работниками.Кроме того, материал проверки направлен в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ («невыплата в течение свыше 2 месяцев заработной платы»). Следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы потерпевших и свидетелей.В данный момент погашение образовавшейся задолженности, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Владимира.Фото: freepik.com