Одно из владимирских предприятий, осуществляющих продажу замороженных продуктов питания, задолжало работникам свыше 303 тыс. рублей.

Одно из владимирских предприятий, осуществляющих продажу замороженных продуктов питания, задолжало работникам свыше 303 тыс. рублей. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Следствие выяснило, что летом и осенью 2023 года организация расторгла трудовые договоры с 12 сотрудниками, но расчёт с ними не произвела. «Установлено, что в период наступления обязанности работодателя по выплате денежных средств при увольнении работников на счёт организации поступали денежные средства, которые направлялись на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, а не на погашение задолженности уволенным сотрудникам», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент по факту невыплаты возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.