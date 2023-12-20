Финал областного конкурса «Краса народов земли Владимирской-2023» пройдет 21 декабря в 14:00 во Дворце культуры молодежи во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Участницы

Финал областного конкурса «Краса народов земли Владимирской-2023» пройдет 21 декабря в 14:00 во Дворце культуры молодежи во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Участницы конкурса – девушки разных национальностей, живущие в 33-ем регионе. Жюри будет состоять из представителей областных и городских учреждений культуры. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: правительство