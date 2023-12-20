График заболеваемости предоставили сотрудники Роспотребнадзора.

Во Владимире растёт число заразившихся ОРВИ и коронавирусом. График заболеваемости предоставили сотрудники Роспотребнадзора.Так, в сравнении с предыдущей неделей, график заболеваемости ОРВИ повысился на 17,4%. Из 530 проведённых исследований оказалось по гриппу – 9 больных заражены гонконгским граппом. Кроме этого, врачами найдены больные риновирусом и бокавирусом. Если говорить о ковиде, то показатель увеличился на 22,8% в сравнении с предыдущей неделей.