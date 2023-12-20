В эти новогодние праздники во Владимире вновь состоится полюбившаяся жителям и гостям города «Битва снеговиков».

В эти новогодние праздники во Владимире вновь состоится полюбившаяся жителям и гостям города «Битва снеговиков». Об этом сообщила мэрии.Мероприятие пройдёт 3 января в парке культуры и отдыха «Добросельский». Каждый желающий сможет принять участие и продемонстрировать своё мастерство в изготовлении зимних фигур. Запланировано проведение двух конкурсов: «Эко-снеговик» и «Снежная композиция». Победителей наградят дипломами и подарками.«Главное – не только создать самого красивого снеговика, но и интересно его представить», - подчеркивается в сообщении пресс-службы горадминистрации.Кроме того, в программе праздника запанированы различные игры, зимние забавы и выступления местных артистов. «Битва снеговиков» стартует в полдень.