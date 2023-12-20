Семейный подряд. Отец и два его взрослых сына организовали лабораторию по производству наркотиков в пристройке у частного дома. Как рассказали в прокуратуре, незаконный бизнес виновные

Семейный подряд. Отец и два его взрослых сына организовали лабораторию по производству наркотиков в пристройке у частного дома. Как рассказали в прокуратуре, незаконный бизнес виновные организовали в деревне Саванчаково Муромского района. Установлено, что в 2022 году мужчины заказали в интернете оборудование и материалы, а также методические указания по изготовлению наркотика. Набор “сделай сам” они забрали