Во Владимире схватили за руку грабителя в ювелирном магазине. За попытку ограбления ювелирного...

Во Владимире схватили за руку грабителя в ювелирном магазине.За попытку ограбления ювелирного салона во Владимире заключен под стражу ранее судимый житель Ивановской области. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.Попытку ограбления он совершил в ювелирном салоне одного из торговых центров областной столицы. Мужчина попросил показать одно из золотых изделий. Изображал "муки выбора", долго рассматривал золотые браслеты, а затем резко выхватил планшет с драгоценными изделиями из рук продавца и попытался скрыться. Однако, грабителя удалось остановить посетителям и сотрудникам службы охраны. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области- Прибывшие по сообщению сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли у него планшет с браслетами разных проб и размеров в количестве 41 штуки. Общая стоимость похищенного составляет полмиллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.