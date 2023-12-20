Во Владимире установлена Межнациональная елка. Более сотни уникальных елочных украшений, которые...

Во Владимире установлена "Межнациональная елка".Более сотни уникальных елочных украшений, которые отражают традиции народов России, объединила владимирская межнациональная елка. Все игрушки созданы руками представителей национальных диаспор.Елка установлена на предновогоднем празднике, в Доме культуры молодежи. В рамках фестиваля "Многоликий Владимир". Над её убранством трудились жители региона и областной столицы : 11 национально-культурных объединений, а также воспитанники школ, детских садов, творческие коллективы, дети и их родители.Денис Егоров - первый заместитель главы г. Владимира:У Владимира есть наш любимый, традиционный бренд. Это Владимир - многоликий, Владимир - многокультурный.Это значит, мы учитываем и уважаем традиции каждой общины, каждого народа.