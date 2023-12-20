Во дворах многоквартирных домов Владимира проходят предновогодние ёлки.

Во дворах многоквартирных домов Владимира проходят предновогодние ёлки. Об этом 20 декабря рассказала городской администрации.Праздничные мероприятия организуют местные чиновники и депутаты горсовета. Так, ёлка уже состоялась на дворовой территории дома №7-б по улице Разина. А сегодня представления должны состояться в сквере микрорайона Энергетик и дворах домов Октябрьского района.В ближайшие выходные, 23 и 24 декабря, Дед Мороз придёт в гости к жителям Фрунзенского района города.