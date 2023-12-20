Во Владимирской области коллекционер 10 лет собирает Дедов Морозов. Ватные, гипсовые, из...

Во Владимирской области коллекционер 10 лет собирает Дедов Морозов.Ватные, гипсовые, из пенопласта и папье-маше. Изготовленные на фабриках Москвы, Ленинграда, Твери, Ярославля и других городов. Сейчас таких Дедов Морозов уже не делают.А в Гороховецком историко-архитектурном музее ещё можно посмотреть на "бородатые раритеты", изготовленные во времена СССР. Там открылась экспозиция "Дед Мороз, как у бабушки". Коллекцию из почти двухсот экспонатов целых 10 лет собирал ковровчанин Сергей Манушин.- Вообще да, под Дедов Морозов у меня отдельная комната.Плечом к плечу на двух раздвижных столах – десятки антикварных фигурок. И это, уверяет Сергей, даже не половина коллекции. По экспонатам его домашнего музея вполне можно изучать историю главной новогодней игрушки советской эпохи.- Они назывались «подставочные». Потому что ставились они под ёлку.Бумажные, ватные. Из марли и опилок. «Своего» Деда Мороза – того самого, из детства – здесь найдут, пожалуй, многие. Вот и у Сергея такой есть. На этом фото ему - четыре. Подмышкой – Дед-Мороз из папье-маше.Сергей Манушин, коллекционер:- Мы пришли к бабушке. Взрослые, помню, занимались подготовкой к Новому году. А мы с дядей смотрели фильм «Цирк», как сейчас помню. И увидел я под их ёлкой, которая стояла у балкона, большая ёлка, под потолок живая… увидел Деда Мороза. Даже вот хочу показать, как он выглядел".Сорокасантиметровый волшебник в бархатном тулупе. Тамбовская фабрика игрушек. Это 70-ые. В коллекции таких два, но они совершенно не похожи, говорит Сергей. Свой раскрас, свои материалы и уйма деталей. Большая удача, если все на месте.Сергей Манушин, коллекционер:- Так, самый мой первый Дед Мороз это вот этот. Значит, он выполнен из ваты и бумаги в 50-ые годы. И мешочек у него в сохранности, и елочка. И бумажка осталась беленькой с того времени.А это уже совсем «ретро». Деды Морозы из гипса. Их выпускали до и после войны.Сергей Манушин, коллекционер:- И вот эта вот звезда в центре корзины свидетельство того, что это символ Победы нашей армии.Есть в коллекции и несколько сувенирных штофов. Такого Деда Мороза, надо полагать, сначала ставили на стол, и только потом отправляли под елку.Сергей Манушин, коллекционер:- Некоторых Дедов Морозов гипсовых использовали в виде копилки.Эти почти метровые великаны - предметы особой гордости. Старейшие экспонаты коллекции отлиты в 47-ом году знаменитой Кунгурской артелью инвалидов. Пермским мастерам была свойственна гигантомания, а их изделия всегда отличались какой-то сентиментальностью. У фигурок был характер.Сергей Манушин, коллекционер:- Те Деды Морозы, конца 40-ых, начала 50-ых изображались в движении. Борода на ветру развевается, нога вперед устремлена. Что-то лицо выражает. Вот здесь вот, что выражает вот это лицо?Кстати, лица и элементы костюмов у гипсовых Дедов Морозов нередко выражали национальную принадлежность, рассказывает Сергей. Есть у него пара иностранцев.- Вот я так думаю, что этот Дед Мороз – один из представителей наших дружественных республик. По разрезу глаз. По выражению лица, я вижу, что, может быть, это или казах, или киргиз. Или таджик.Мелкие сколы и прочие изъяны коллекционер старается не реставрировать. Иначе экспонаты теряют антикварную ценность и обаяние того времени, когда они были главным атрибутом праздника.Сергей Манушин, коллекционер:- Все-таки что будет, если не поставить под ёлку Деда Мороза? - Такого просто быть не может, потому что я это просто не представляю себе. То есть, он должен там быть!В этом доме новогоднюю вахту Деды Морозы обычно несут по очереди. Так будет и в эти праздничные дни. Осталось решить, кто первым заступит на дежурство.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"