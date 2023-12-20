Согласно постановлению правительства Владимирской области, с 1 января 2024 года плата за детские сады в регионе увеличится. Наибольшее увеличение платы произойдет во Владимире и Коврове.

Согласно постановлению правительства Владимирской области, с 1 января 2024 года плата за детские сады в регионе увеличится. Наибольшее увеличение платы произойдет во Владимире и Коврове. Родители, отправляющие ребенка на полный день в детский сад в этих городах, будут платить 184 рубля, что на 7 рублей больше, чем в 2023 году. Родителям из Вязниковского, Кольчугинского, Петушинского,