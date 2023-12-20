На 50 неделе на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 17,4% по сравнению с предыдущей неделей. Обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ 16 699 человек, из них 6 135 человек – во

На 50 неделе на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 17,4% по сравнению с предыдущей неделей. Обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ 16 699 человек, из них 6 135 человек – во Владимире. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Центр гигиены и эпидемиологии провел 530 исследований на наличие респираторных