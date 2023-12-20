Во Владимирской области стартовал масштабный проект Всей семьёй. 2024-ый год в России,...

Во Владимирской области стартовал масштабный проект "Всей семьёй".2024-ый год в России, напомним, объявлен Годом семьи. Указ подписал президент Владимир Путин.Присоединиться к проекту очень просто - нужно пройти регистрацию в одноимённой группе в соцсетях, используя "Вконтакте" или "Одноклассники". Написать в чат-бот проекта о готовности принять участие и приступить к выполнению заданий.За каждое из них семья будет получать вкладыш из уникальной коллекции, которую специально для этого проекта нарисовали российские художники. Вдохновившись фантиками из популярных в прошлом жевательных резинок "Лав из...", они создали вкладыши "Семья - это...". Те, кто получат больше всего таких иллюстраций, станут победителями.Поторопитесь! Первое задание уже выполняют.