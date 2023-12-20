Во Владимирской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных...

Во Владимирской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах.На территории Владимирской области (на 50-й неделе) показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 17,4%.Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 16 699 человек, во Владимире – 6 135.В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах.Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 530 исследований.Из положительных «находок» – 9 случаев гриппа A(H3N2).Также определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонная коронавирусная инфекция.В текущий эпидемический сезон в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ всего обнаружено 19 случаев Гонконгского гриппа.Управление Роспотребнадзора напоминает: самым эффективным методом профилактики заболеваний является вакцинация. Она вызывает специфический иммунитет против гриппа, у нее высокая эффективность, применяется у взрослых и детей, позволяет избежать серьёзных осложнений.Важно:Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.Фото: freepik.com