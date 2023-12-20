2VtzquguWBu За год «Ростелеком» построил 17 базовых станций во Владимирской области В рамках...

2VtzquguWBuЗа год «Ростелеком» построил 17 базовых станций во Владимирской областиВ рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 17 базовых станций во Владимирской области. Специалисты провайдера проложили почти 30 километров оптоволокна. Благодаря этому жители малых населенных пунктов девяти районов региона получили голосовую связь и мобильный интернет по технологии 4G (LTE).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Доступность онлайн-ресурсов напрямую влияет на качество жизни современного человека, вне зависимости от места его проживания. При этом еще несколько лет назад в большинстве малых населенных пунктов региона не было ни мобильной связи, ни интернета. Проект УЦН 2.0 меняет ситуацию. В селах, деревнях, поселках появляются базовые станции, а вместе с ними — стабильная голосовая связь и доступ в Сеть. Селяне получают возможность пользоваться образовательными, медицинскими, государственными, банковскими и другими виртуальными услугами. А подключение социальных объектов — школ, больниц, администраций — к интернету становится новым этапом их развития.Напомним, проект УЦН 2.0 стартовал в апреле 2021 года, когда Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи.До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.Сергей Орлов, директор Владимирского филиала Tele2:- С 2021 года мы работаем над устранением цифрового неравенства во Владимирской области. За это время зона покрытия мобильной сетью охватила 99% территории региона. В партнерстве с “Ростелекомом”, областной и муниципальной властью мы создаем телеком-инфраструктуру в тех районах, где ее раньше никогда не было. Рады, что и в дальнейшем сотрудничество будет продолжено, ведь наша работа значительно повышает уровень жизни на селе. Люди активно голосуют за свои населенные пункты на портале госуслуг для того, чтобы им стали доступны цифровые сервисы. К слову, по сравнению с другими жителями Центрального федерального округа, владимирцы отличаются “технологичностью”. По данным наших опросов, 83% населения следит за цифровыми трендами, а после появления устойчивой мобильной связи приобретает максимально современные модели смартфонов. Так что УЦН 2.0 открывает онлайн-пространство и стимулирует развитие региональной экономики.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.