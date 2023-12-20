«Схема расчета тарифа – нереальна, бесполезна, бессмысленна». Владимирский частный перевозчик раскрыл причины своего уходы с рынка пассажирских перевозок Владимира. Речь идет о компании

«Схема расчета тарифа – нереальна, бесполезна, бессмысленна». Владимирский частный перевозчик раскрыл причины своего уходы с рынка пассажирских перевозок Владимира. Речь идет о компании ООО «Ситилайн». На владимирском рынке она работает с ноября 2021-го. Компания обслуживает юрьевецкие маршруты 20с, 22 и 22с. Но декабрь этого года станет последним месяцем работы перевозчика, потому что, как утверждают в