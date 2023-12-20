Жителям Владимира угрожают сосульки и сход наледи с крыш.
Минусы плюса. В регион пришла оттепель....
Жителям Владимира угрожают сосульки и сход наледи с крыш.
Минусы плюса. В регион пришла оттепель. И теперь жителей подстерегает новая угроза. Сход снега с крыш и тающие сосульки. О ситуации в областной столице - Вера Куликова.
Циклон "Ваня", что называется, наследил. Областная столица по-прежнему утопает в сугробах. Взять на особый контроль работы по ликвидации снега с крыш и сосулек на зданиях- такую задачу на оперативном совещании поставил губернатор Александр Авдеев.
Это кадры с "Пекинки". Глыба снега сорвалась с надземного пешеходного моста в районе НИКТИДа. Предварительный ущерб иномарке- почти полмиллиона рублей. А что на улицах Владимира и во дворах?
В мэрии областной столицы онлайн отчитались: работа ведётся. Погодные условия сложные.
Михаил Поваров, заместитель начальника управления ЖКХ
- После обильного снегопада у нас наступил плюс и стало образовываться большое количество сосулек. А всего во Владимире скатных крыш порядка 1400 единиц. А управляющие организации получили уведомления о необходимости своевременной расчистки крыш от снега и наледи.
Это один из проблемных адресов. Улица Полины Осипенко, 12. Во дворе дома сосульки с кровли сбили. А вот с фасада ( в здании много магазинов, рядом остановка общественного транспорта) по-прежнему- многокилограммовые сталактиты. Владимирцы встревожены: могут упасть на голову.
- Страшно! Муж оберегает. Сказал отойти подальше.
- Иногда смотрю. Страшно проходить!
Снежная лавина с этой крыши уже сошла. Снег упал прямиком на карниз. Вызывают вопросы методы, говорит Игорь Песков. Вот так после утренней уборки выглядит крыльцо его магазина.
Игорь Песков, владелец магазина:
- Обращался неоднократно в МУП " Жилилищник" Асаткина, 1-а, чтобы чистили или спецтехникой, или специалисты верхолазы, альпинисты . Они должны быть квалифицированные.Они должны как-то аккуратно чистить.
Владелец магазина уже написал заявление в "Жилищник". По традиции. Четвертую зиму подряд. Коммунальщики обещали составить акт и через полгода отремонтировать крыльцо. Опять за счет жильцов.
Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".
(Кадры: "Подслушано в Добром")