«Танеевские музыкальные собрания» — событие, которое ждут из года в год не только владимирцы. Вот уже 11 лет Областная филармония радует своих зрителей новой уникальной программой. Четыре

«Танеевские музыкальные собрания» — событие, которое ждут из года в год не только владимирцы. Вот уже 11 лет Областная филармония радует своих зрителей новой уникальной программой. Четыре дня и четыре удивительных концерта: “Триумф русской классики” в исполнении Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии, затем фортепианный дуэт Алексея Мельникова и Арсения Тарасевича-Николаева. На сцене выступал и владимирский