Об этом сообщает председатель комитета Госдумы Владимира Кашина.
В магазинах Владимирской области наблюдается резкий рост цен на основные продукты, что вызывает недовольство покупателей. Министр сельского хозяйства региона Олег Пугаев пояснил ситуацию, отметив, что каждый продукт дорожает по своим причинам.
В зоне внимания надзорных органов оказались три товара – хлеб, сливочное масло и картофель. По данным Владимирстата, с декабря прошлого года цена сливочного масла возросла с 821 рубля за килограмм до 207 рублей за стандартную пачку. Хлеб подорожал примерно на 20 рублей, а картофель – с 21 до 51 рубля за килограмм в течение года.
Председатель комитета Госдумы Владимир Кашин акцентировал внимание на изменении покупательской способности населения: увеличенные доходы семей, чьи члены ушли на фронт, способствуют росту спроса на более дорогие продукты, такие как сливочное масло, что также влияло на ценообразование.