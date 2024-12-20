Об этом сообщает председатель комитета Госдумы Владимира Кашина.

В магазинах Владимирской области наблюдается резкий рост цен на основные продукты, что вызывает недовольство покупателей. Министр сельского хозяйства региона Олег Пугаев пояснил ситуацию, отметив, что каждый продукт дорожает по своим причинам.В зоне внимания надзорных органов оказались три товара – хлеб, сливочное масло и картофель. По данным Владимирстата, с декабря прошлого года цена сливочного масла возросла с 821 рубля за килограмм до 207 рублей за стандартную пачку. Хлеб подорожал примерно на 20 рублей, а картофель – с 21 до 51 рубля за килограмм в течение года.Председатель комитета Госдумы Владимир Кашин акцентировал внимание на изменении покупательской способности населения: увеличенные доходы семей, чьи члены ушли на фронт, способствуют росту спроса на более дорогие продукты, такие как сливочное масло, что также влияло на ценообразование.