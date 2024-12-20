Сегодня ночью, 20 декабря, батареи в квартирах множества владимирцев внезапно остыли. Как сообщили в «Т Плюсе», на теплосетях произошло повреждение в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой.

Сегодня ночью, 20 декабря, батареи в квартирах множества владимирцев внезапно остыли. Как сообщили в «Т Плюсе», на теплосетях произошло повреждение в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой. Специалисты немедленно приступили к работе. Энергетики пришли к выводу, что авария случилась из-за вынужденного повышения температуры в трубах в связи с резким похолоданием. Сегодня утром в «Т Плюс» доложили о