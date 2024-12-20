Аварию на теплосетях в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой устранили, сообщили в «Т Плюс» в 22:20. Сейчас начинается заполнение магистральной трубы теплоносителем. Сначала предстоит

Аварию на теплосетях в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой устранили, сообщили в «Т Плюс» в 22:20. Сейчас начинается заполнение магистральной трубы теплоносителем. Сначала предстоит наполнить горячей водой тепломагистраль – это займет около трех часов. Специалисты наблюдают за процессом. Если не выявятся новые дефекты, после заполнения трубы к восстановлению отопления в домах приступят управкомпании. В «Т