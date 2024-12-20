Дворовые елки для юных владимирцев организовывают администрации районов и депутаты горсовета. Недавно такой праздник прошел возле домов на Нижней Дуброва 3а, 3д и Добросельской 188 в,г,д. А где

Дворовые елки для юных владимирцев организовывают администрации районов и депутаты горсовета. Недавно такой праздник прошел возле домов на Нижней Дуброва 3а, 3д и Добросельской 188 в,г,д. А где елки будут в эти выходные? Сегодня праздник состоится во дворе дома №17 на улице Садовой. Начало – в 18:00. 21 декабря:12.00 мкр. Юрьевец ул. Гвардейская д. 1713.00