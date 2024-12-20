Бразильские и кубинские песни могут прозвучать во Владимирской области. Известный гитарист и по совместительству советник губернатора по культуре Роман Мирошниченко предложил провести

Бразильские и кубинские песни могут прозвучать во Владимирской области. Известный гитарист и по совместительству советник губернатора по культуре Роман Мирошниченко предложил провести фестиваль латиноамериканской музыки «Владимир Фиеста». Роман представлял Владимирскую область на круглом столе в Общественной палате РФ по теме «Предпринимательство в области международного продюсирования. Россия. Китай. БРИКС». Музыкант рассказал об уже проходящих в 33-ем