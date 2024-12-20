Губернатор Александр Авдеев снял три шарика с кремлевской «Елки желаний». Дерево, которое позволяет исполнить мечты детей, уже стало традицией. Губернатору достался шарик с самым сложным

Губернатор Александр Авдеев снял три шарика с кремлевской «Елки желаний». Дерево, которое позволяет исполнить мечты детей, уже стало традицией. Губернатору достался шарик с самым сложным желанием – 7-летний Сережа Гуторин мечтает о подарке-сюрпризе. «Мы постараемся сделать сюрприз» – пообещал Александр Авдеев. Следом он снял шарик 9-летнего Ивана Стрижака из Коврова. Мальчик мечтает о спортивном комплексе.